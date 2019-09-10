شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة لـ«حزب بوتين» في الانتخابات البلدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)

مني المرشحون الموالون للكرملين بخسائر كبيرة في الانتخابات البلدية لمدينة موسكو في أعقاب حملة إستراتيجية قادتها المعارضة، بحسب ما أعلنت وكالات أنباء روسية أمس (الاثنين).

وبعد فرز جميع الأصوات، أكدت وكالات أنباء أن المرشحين المستقلين والشيوعيين والليبراليين، حققوا مكاسب كبيرة أمام المرشحين المرتبطين بحزب «روسيا الموحدة» الحاكم.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن حزب «روسيا المتحدة» الذي يدعم الرئيس فلاديمير بوتين خسر نحو ثلث المقاعد التي كان يسيطر عليها في الانتخابات المحلية في موسكو فيما يشير إلى أن إستراتيجية المعارضة في التصويت تكللت بالنجاح.

وسلطت الأضواء على انتخابات أمس الأول بعدما تسبب استبعاد عدد كبير من مرشحي المعارضة في أكبر احتجاجات بالعاصمة الروسية منذ نحو عشر سنوات.

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وبرغم كونها محلية، إلا أن السياسي المعارض البارز أليكسي نافالني وحلفاءه اعتبروا انتخابات موسكو فرصة لتحقيق نجاحات على حساب حزب «روسيا المتحدة» قبل الانتخابات العامة في عام 2021.

وأعاد مرشحون عن حزب «روسيا المتحدة» في موسكو تصنيف أنفسهم كمستقلين في محاولة على ما يبدو للنأي بأنفسهم عن الحزب الذي تراجعت شعبيته لأدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات.

وأظهرت بيانات شبه مكتملة استشهدت بها وكالة الإعلام الروسية أن حزب «روسيا المتحدة» قد فقد نحو ثلث المقاعد التي كان يسيطر عليها. وذكرت الوكالة أن الحزب في سبيله للفوز بـ26 مقعدا من مقاعد برلمان موسكو الـ45 وهو ما يكفيه للاحتفاظ بالأغلبية. وكان الحزب قد حصل في عام 2014 على 28 مقعدا لمرشحين باسمه فضلا عن 10 لمرشحين مستقلين يدعمهم.

وأضافت الوكالة أن الحزب الشيوعي انتزع هذه المرة مقاعد من حزب «روسيا المتحدة»، إذ حصل على 13 مقعدا، بينما حصل حزب «يابلوكو الحر» وحزب آخر على 3 مقاعد لكل منهما.