شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: شراكة السعودية والإمارات «إستراتيجية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن تؤكد على الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، مضيفا أن مصالح السعودية هي مصالح الإمارات، وشدد على أن الشراكة بينهما «تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات».

وكتب قرقاش على حسابه في «تويتر» أمس (الإثنين): «الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن تأكيد للشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات، وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات».

وكانت السعودية والإمارات رحبتا (الأحد) في بيان مشترك باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار. وشددتا على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية، والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام. وأوضح البيان أن الدولتين عملتا «وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة».