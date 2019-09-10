شكرا لقرائتكم خبر عن الفوضى تضرب عدن ولحج.. وزير يمني يتهم «الإصلاح» بتهديده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

اتهم وزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شريم، مسلحين موالين لحزب «الإصلاح» الإخواني بمحاولة اقتحام منزله بمحافظة عدن.

وقال شريم في تسجيل صوتي أرسله لـ«الخليج 365» أمس (الإثنين): «إن فتحي السقاف الموالي لحزب الإصلاح وجه منذ 3 أيام مسلحين باقتحام منزلي في عدن»، مضيفا، أن «السقاف تواصل معه وهدده مستخدماً ألفاظا بذيئة»، بحسب تعبيره.

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فيما تتواصل المداهمات في محافظة عدن لمنازل عدد من الضباط، إذ اقتحم مسلحون أمس منزل قائد شرطة الدوريات العقيد لبيب العبد في حي الممدارة.

وحذر مسؤولون في كهرباء عدن، من توقف محطة الكهرباء عن العمل جراء نفاد مادة الديزل، مؤكدين أن وقود الديزل المتوفر لتشغيل محطتي الكهروحرارية والمنصورة لا يتجاوز 3 آلاف طن ولا يكفي لتشغيل المحطتين لمدة أسبوع.

من جهة أخرى، قتل 3 أطفال وأصيب 2 آخران أمس في انفجار عبوة ناسفة زرعت جوار منزل بمديرية الحوطة في لحج جنوب اليمن، ووفقاً لمصادر أمنية فإن العبوة زرعت بجوار منزل عامل للنظافة بحي العدني وأثناء لعب أطفاله انفجرت بهم.