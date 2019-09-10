شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تصادق على قانون «تأجيل بريكست».. ورئيس البرلمان يستقيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون اتفاق.

ويلزم القانون حكومة جونسون بالعودة إلى البرلمان بحلول التاسع عشر من شهر أكتوبر القادم في حال عدم التوصل إلى اتفاق مغادرة مع الاتحاد الأوروبي.

وتعد الخطوة بمثابة حجر عثرة أمام سياسات رئيس الوزراء الرامية إلى تنفيذ الخروج الأوروبي نهاية أكتوبر بغض النظر عن مخرجات المحادثات مع بروكسل.