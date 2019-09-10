شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطاني يرفض طلب بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

رفض البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء طلبا من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وتحتاج الحكومة إلى 434 صوتاً للدعوة لإجراء انتخابات، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا.

وفي التصويت الذي أجري في الساعات الأولى من صباح اليوم، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائبا.