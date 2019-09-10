اخبار العالم

البرلمان البريطاني يرفض طلب بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطاني يرفض طلب بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

رفض البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء طلبا من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وتحتاج الحكومة إلى 434 صوتاً للدعوة لإجراء انتخابات، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا.

وفي التصويت الذي أجري في الساعات الأولى من صباح اليوم، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائبا.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان البريطاني يرفض طلب بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا