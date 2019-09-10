الصليب الأحمر الدولي: العراق من البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين

لفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أنّ "عقب الانتهاء من حملة التوعية الوطنية لتسليط الضوء على محنة المفقودين وعوائلهِم في العراق، الّتي نفّذتها اللجنة الدولية للصليب بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين الّذي يُصادف 30 ﺁب من كلّ عام، نقلت عدد من المقالات والمواد الإعلامية أخبارًا خاطئة على لسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تفيد بأنّ "المنظمة أعلنت تسجيلها لـ1500 مفقود على مستوى المحافظات بدءًا من عام 2018 ولغاية منتصف العام الحالي".
وأوضحت في بيان، أنّ "ما أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو تمكّنها من تحديد مصير 1500 مفقود على مستوى محافظات العراق بدءًا من 2018 ولغاية منتصف العام الحالي 2019". وبيّنت أنّ "خلال المناسبات الّتي أقامتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد ومحافظات العراق لتكريم المفقودين وأسرهم، أشارت اللجنة الدولية إلى أنّ مئات الآلاف من الأشخاص في العراق لا يزالون إلى اليوم، مجهولي المصير"، مشدّدةً على أنّ "العراق واحد من البلدان الّتي تضمّ أكبر عدد من المفقودين".
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