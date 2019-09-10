محمد علي الحوثي يدعو الامارات لتمكين مواطنيها من حقهم الديمقراطي

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين محمد علي الحوثي في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي قيادة دولة الإمارات إلى تمكين مواطنيها من حقهم الديمقراطي بدلا من الخوض في حروب باليمن، مضيفاً: "من الغريب أن يدعي حكام الإمارات خوض الحروب لحماية حرية الآخرين، بينما يفقدها مواطنوها".
واعتبر أن "سعادة المواطن الإماراتي منحه مايتطلع إليه من رفاه حقوقي بما يمثل من اعتزاز حقيقي بالثقة به وذلك من خلال ممارسته لدوره في المشاركة الحقيقية في تمثيل الشعب عبر الانتخابات الحرة غير المقيدة او المختزلة".
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