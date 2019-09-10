محمد علي الحوثي يدعو الامارات لتمكين مواطنيها من حقهم الديمقراطي

دعا القيادي في جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ ​محمد علي الحوثي​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ قيادة دولة ​الإمارات​ إلى تمكين مواطنيها من حقهم الديمقراطي بدلا من الخوض في حروب ب​اليمن​، مضيفاً: "من الغريب أن يدعي حكام الإمارات خوض الحروب لحماية حرية الآخرين، بينما يفقدها مواطنوها".

واعتبر ‏أن "سعادة المواطن الإماراتي منحه مايتطلع إليه من رفاه حقوقي بما يمثل من اعتزاز حقيقي بالثقة به وذلك من خلال ممارسته لدوره في المشاركة الحقيقية في تمثيل الشعب عبر ​الانتخابات​ الحرة غير المقيدة او المختزلة".