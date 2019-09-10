التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

لفت المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​، العقيد الركن تركي المالكي، الى إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط ​طائرة​ مسيرة معادية فوق محافظة صعدة".

وبحسب وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس" أشار المالكي الى أن "الطائرة أطلقها ​الحوثيين​ من ​صنعاء​ باتجاه السعودية، وأن قيادة ​القوات​ المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية".

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "​أنصار الله​"، أن "الجماعة استهدفت بعمليات قنص قوات الجيش في مديرية حيران وجنوب مديرية حرض شمال غربي حجة"، مؤكدة أن "العمليات أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين".