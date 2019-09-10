التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

لفت المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الى إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة معادية فوق محافظة صعدة".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أشار المالكي الى أن "الطائرة أطلقها الحوثيين من صنعاء باتجاه السعودية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية".
وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن "الجماعة استهدفت بعمليات قنص قوات الجيش في مديرية حيران وجنوب مديرية حرض شمال غربي حجة"، مؤكدة أن "العمليات أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين".
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