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تعليق أعمال البرلمان البريطاني لغاية 14 تشرين الأول

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تمّ فجر الثلاثاء تعليق أعمال ​البرلمان البريطاني​ لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 تشرين الأول، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدّد ل​بريكست​، وذلك إثر جلسة رفض خلالها النواب مجدداً طلب رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ إجراء ​انتخابات​ تشريعية مبكرة.

يذكر انه لم تحز المذكرة التي تقدّمت بها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة إلا على موافقة 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرارها.

وكان جونسون قد أكد أنّه لن يطلب "تأجيلاً جديداً" لبريكست على الرّغم من قانون أقرّه البرلمان ويلزمه بذلك.

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