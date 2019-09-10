خلال ساعات.. انطلاق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يفتح موقع التنسيق الإلكتروني، باب التسجيل في تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، في حدود النسبة المقررة 10% وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن التسجيل مفتوح أيضًا لطلاب المرحلتين الأول والثانية، الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

اقرأ أيضًا..

التعليم العالي تنشر نتائج أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019