المركزي الروسي: النفط قد يهبط إلى 25 دولار في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال البنك المركزي الروسي في توقعاته المحدثة للاقتصاد الكلي، إنه لا يستبعد تراجع أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل في 2020 ضمن تصوره للمخاطر المحتملة، بحسب "سكاي نيوز".

وقال البنك المركزي الروسي في توقعاته المحدثة للاقتصاد الكلي، إنه لا يستبعد تراجع أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل في 2020 ضمن تصوره للمخاطر المحتملة.

وأضاف بنك روسيا أن تصور المخاطر المحتملة قد يتحقق في حالة تراجع الطلب على منتجات الطاقة في أنحاء العالم وتدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وفي حالة تحقق ذلك التصور، فإن معدل التضخم الروسي قد يقفز إلى ما بين 87% في 2020 مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5 و2 %.​