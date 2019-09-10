العراق يترأس اجتماع الدورة 152 العادية لمجلس الجامعة العربية



تشهد العراق رئاسة اجتماع الدورة ١٥٢ العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وذلك ممثلاً بوزير الخارجية محمد علي الحكيم .

وسيتسلم رئاسة الاجتماع من جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

كما سيلقي الوزير الحكيم كلمة في الاجتماع، ثم يعقد مؤتمراً مشتركاً مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب انتهاء أعمال الاجتماع.

سيناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات والبنود الموضوعة على جدول الأعمال، والتي يُؤمّل منها بلورة مواقف مُوحّدة إزاء قضايا المنطقة، ولا سيما القضايا العربيّة، والتأكيد على أهمية إنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة بالطرق السلمية، ودعم جُهُود مكافحة الإرهاب.

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