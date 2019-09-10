القائم بأعمال سفارة تاجيكستان فى القاهرة: استقلال جمهوريتنا تحدٍ خطير

قال القائم بأعمال سفير تاجيكستان رحيم على شيرزاده إنه يعد إعلان استقلال جمهورية تاجيكستان أعظم حدث بسجلات تاريخ الشعب التاجيكي، حيث مثّل تحدٍ خطير في طريق بناء دولة مستقلة وإحياء التقاليد الوطنية وأسس الدولة.

وأوضح أنه بعد الاستقلال، حققت جمهورية تاجيكستان على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها إنجازات ملحوظة في بناء وتأسيس دولة ديمقراطية وحديثة تقوم على سيادة القانون.

وتاتي كلمه القائم بالأعمال خلال احتفال السفارة ؛ مساء اليوم الإثنين؛ بعيد استقلالها الثامن والعشرين، وسط حضور نحو ٢٠ سفيرا عربيا وأجنبيا وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والعامة والصحفيين.

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ومن جانبه رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمان، حدد الأهداف الاستراتيجية الصحيحة والمثلى لتحويل جمهورية تاجيكستان إلى دولة متطورة والتى تتمثل فى تأمين استقلال الطاقة، والخروج من أسّر الدولة الحبيسة والأمن الغذائي. والآن تقوم تاجيكستان بتنفيذ أجندة رؤية 2030 والخاصة بالتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي.

كما يُعد هذا العام عاما مميزاً لجمهورية تاجيكستان، ففي السادس من نوفمبر لهذا العام، سوف نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لإعتماد الدستور، فمنذ 25

عامًا، تم اعتماد القانون السياسي والرئيسي للدولة، الذي مهد الطريق لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية وتأسيس الدولة الديمقراطية والقانونية التى نراها الآن ممثلة فى جمهورية تاجيكستان.

تعتبر تاجيكستان وجهة سياحية مميزة حيث تضم العديد من عوامل الجذب السياحي، سواء كانت أماكن تاريخية فريدة من نوعها، أو طبيعتها الخلابة، أو عادات الشعب المضيافة.

في ديسمبر الماضي، أعلنت حكومة جمهورية تاجيكستان أن السنوات الثلاث المقبلة من 2019 حتى 2021 سوف تخصص للسياحة والريف وتنمية الحرف اليدوية ومنذ عام فقط، أعلنت تاجيكستان بالفعل عام 2018 عاماً لتطوير السياحة وتنمية الحرف اليدوية، مما رفع من تدفق السياح إلى البلاد مرتين ونصف.

لذلك إذا كنت تتساءل عن رؤية أعلى القمم والأنهار الجليدية والأنهار الصافية والنباتات الفريدة والحيوانات النادرة - قم بزيارة تاجيكستان الرائعة.

إن تاجيكستان تُولّي أهمية خاصة بتعزيز العلاقات الودية والحليفة مع مصر حيث ترتبطا ارتباطًا وثيقًا، بادئ ذي

بدء، التقارب التاريخي والثقافي لشعوبنا والمصالح المتبادلة لبلداننا.من المهم التأكيد أنه وبناءً على تعليمات رئيسي البلدين، تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة في تعزيز علاقاتنا الثنائية ونية البلدين على عقد الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين حول التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني وكذلك المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية تاجيكستان ومصر بالقاهرة نهاية هذا العام، تؤكد ما سبق. من المتوقع أن يتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون على هامش هذه الاجتماعات، والتي نعتقد أنها ستعطي دفعة جديدة للتعاون التاجيكي المصري.وفي ذات السياق، رحب الجانب التاجيكي بزيارة الدكتور إيهاب فوزي، نائب وزير الخارجية المصرى للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، في مؤتمر القمة الخامسة لرؤساء دول المؤتمر المعني بالتدابير وبناء الثقة في آسيا (CICA) والذي أقيم في يونيو هذا العام بمدينة دوشنبه بمشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 25 دولة.ونحن على ثقة من أن العلاقات الودية بين تاجيكستان ومصر سوف تستمر في التطور وإن البلدين يسعيان إلى بناء المزيد من جسور التعاون والحوار البناء في جميع المجالات.

في الختام، وبمناسبة الذكرى الثامن والعشرين ليوم الاستقلال، أطلق رئيس جمهورية تاجيكستان اليوم الوحدة الثانية من الوحدات الست في المنشأة الاستراتيجية الكبرى - محطة راغون الكهرومائية البالغ ارتفاعها 335 متر والتي باكتمالها ستحقق المزيد من الأهداف الإنمائية الخاصة بجمهورية تاجيكستان.