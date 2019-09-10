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كوريا الشمالية تطلق صاروخين غير محددين تجاه الشرق

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أطلقت كوريا الشمالية، الثلاثاء، مقذوفين غير محددين من إقليم بيونجان الجنوبي صوب الشرق.



ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتسنَّ بعد الوصول إلى متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة للتعقيب على ذلك.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان دبلوماسي كوري شمالي رفيع المستوى أن بيونج يانج مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن أواخر سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بعد أن تعثرت منذ قمة فبراير/شباط.

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وأكدت تشوي سون هوي، نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الاجتماع قد ينعقد في المكان والزمان اللذين يتفق عليهما الجانبان.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجون دعا، الأحد، السلطات في بيونج يانج إلى التوقف عن عرقلة استئناف المباحثات النووية مع الولايات المتحدة قبل فوات الأوان، وسط تعثر في المفاوضات بين البلدين.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت، أواخر الشهر الماضي، مقذوفات "غير معلومة" الهوية نحو بحر الصين الجنوبي.

يأتي هذا في ظل توتر سائد وجمود في المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وتعثر واضح في المحادثات