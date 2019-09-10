شكرا لقرائتكم العراق.. انفجار كبير في مستودع للحشد في الأنبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر عسكرية عراقية في الأنبار بوقوع انفجار كبير في مستودع للأسلحة تابع للحشد الشعبي بمدينة "هيت" غربي محافظة الأنبار نجم عنه وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت لمكان وقوع الانفجار لنقل المصابين، فيما تحدث ضابط في الجيش العراقي عن سماع صوت طائرة مسيرة قبيل التفجير.

وكانت مصادر أكدت للعربية من العراق مقتل 21 عنصرا من الميليشيات العراقية جراء الغارات على منطقة البوكمال شرق سوريا، وسط أنباء أن الطائرات التي شنت الغارات انطلقت من قاعدة التنف الأميركية.

ووفقا للمرصد السوري فالغارات طالت مراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني وشملت مستودعات أسلحة وآليات ومركز الإمام علي ومنطقة الحزام الأخضر وقرية العباس.

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كما تحدثت مصادر عراقية أنها استهدفت مقار ميليشيات للحشد الشعبي من بينها مقار حركة الإبدال وحيدريون وحزب الله العراقي. وحسب تلك المصادر قتل عناصر كثيرون من الميليشيات العراقية فيما نقل القتلى من الإيرانيين والأفغان إلى منطقة الميادين.

وفي تعقيب مليشيات الحشد قال نائب الأمين العام لحركة الإبدال كمال الحسناوي إن الغارات نفذتها طائرات انطلقت من قاعدة التنف الأميركية على الحدود السورية وأن الهدف هو تأجيل افتتاح معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا على حد وصفه، كما اتهم مسؤول آخر من الحشد الشعبي إسرائيل بالوقوف وراء غارات البوكمال.

أما رواية المرصد السوري فإن الطائرات التي نفذت القصف كانت في أجواء الجزيرة أي منطقة شرق الفرات وليس من أجواء الحدود العراقية – السورية، ملمحا إلى إن الاستهداف قد يكون إسرائيليا بالتنسيق مع التحالف.

وتنشر إيران في البوكمال ميليشيات حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي والنجباء وفاطميون وزينبيون ويقودها جميعا الحرس الثوري. وعززت الميليشيات الإيرانية وجودها مؤخرا على الحدود العراقية السورية، وهو ما يثر انزعاج قوات التحالف من الدور الإيراني في تلك المنطقة.