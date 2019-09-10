جونسون يقول إنّه لن يطلب إرجاء جديداً لبريكست







اسماء السيد - لندن: أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الإثنين أنّه لن يطلب "تأجيلاً جديداً" لبريكست على الرّغم من قانون أقرّه لتوّه البرلمان ويلزمه بذلك. وقال جونسون للنواب "لن أطلب تأجيلاً إضافياً" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرّر في 31 أكتوبر، على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التنفيذ الإثنين يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.

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