اليوم.. وضع حجر الأساس لمستشفى طب أسنان عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

يشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، وضع حجر الأساس لمستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس، بمشاركة محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ومحمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان، وبحضور نواب رئيس الجامعة ووكلاء كلية طب الأسنان وعدد من أساتذة الكلية والشخصيات العامة.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أنه سيتم افتتاح عيادة الامتياز الجديدة والتي تشمل 25 ماكينة ملحق بها الأشعة وغرف التمريض وتخدم طلاب الإمتياز بالكلية وكذلك طلاب الامتياز بكليات طب الأسنان بالجامعات الأخرى.

كما يجرى افتتاح وحدة التعقيم المركزي والذي يعد الأول من نوعه على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والذي تم إنشائه طبقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية وتعتبر هذه الوحدة إحدى أهم إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.