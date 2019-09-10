جونسون يتهم مشرعي المعارضة بـ "إحباط إرادة الشعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مشرعي المعارضة بـ"إحباط إرادة الشعب" من خلال السعي لتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون مساء الاثنين في كلمة أمام مجلس العموم، وهو المجلس المنتخب في البرلمان، أثناء تقديم مقترحه الداعي إلى إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر: "لقد واجه شعب هذا البلد ما يكفي من الخلافات في هذا المجلس".
وأضاف: "ويتعين أن أحذر الأعضاء من أن سلوكهم فيما يتعلق بإحباط إرادة الشعب يقوض الاحترام لهذا المجلس في البلاد".
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