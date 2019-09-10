وزير الخارجية العراقي يجري مباحثات مع عدداً من النُخب المصرية والعربية

التقى وزير الخارجيةالعراقي محمد علي الحكيم عددا من النخب المصرية والعربية في صالون الحضارات بالعاصمة المصرية القاهرة، بتاريخ 9/9/2019، بحضور وزراء خارجية مصريين سابقين، وأمناء عامين مساعدين في جامعة الدول العربية، ولفيف من كبار الاكاديميين والكتاب والصحفيين.

واكد اثناء اللقاء، ان حكومة السيد عادل عبد المهدي وضعت في اولوياتها تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية،مشيرا الى ان السياسة الخارجية للحكومة ركزت على دول الجوار والحوار معها لحلحلة الخلافات، وتمتين العلاقة مع دول

واضاف: ان العراق يسعى إلى تطوير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بسبب دوره المهم في التحالف الدولي ضد الارهاب، موضحا: ان العراق يتجه الى تطوير اقتصاده الزراعي، وتنمية القطاع الخاص والصناعي والمصرفي، والسعي للتغلب على مشاكل البطالة، وبناء الثقة والتواصل مع دول الجوار عن طريق إبرام مذكرات التفاهم.

وشدد على ان برنامج رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يعد من البرامج الطموحة. ان السياسة الخارجية للحكومة ركزت على دول الجوار والحوار معها لحلحلة الخلافات، وتمتين العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي ، والتأكيد على عمق العراق العربي، لافتا الى ان اللقاءات العراقية المصرية الاردنية تعد نواة مهمة لتفاعل العراق عربيا، مشددا على ان العراق اصبح بلدا محوريا، منوها الى الاهمية الكبيرة للانبوب النفطي الذي سيربط البصرة بالعقبة.واضاف: ان العراق يسعى إلى تطوير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بسبب دوره المهم في التحالف الدولي ضد الارهاب، موضحا: ان العراق يتجه الى تطوير اقتصاده الزراعي، وتنمية القطاع الخاص والصناعي والمصرفي، والسعي للتغلب على مشاكل البطالة، وبناء الثقة والتواصل مع دول الجوار عن طريق إبرام مذكرات التفاهم.وشدد على ان برنامج رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يعد من البرامج الطموحة.

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