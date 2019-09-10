وزير الخارجية العراقي يجري مباحثات مع عدداً من النُخب المصرية والعربية

التقى وزير الخارجيةالعراقي محمد علي الحكيم عددا من النخب المصرية والعربية في صالون الحضارات بالعاصمة المصرية القاهرة، بتاريخ 9/9/2019، بحضور وزراء خارجية مصريين سابقين، وأمناء عامين مساعدين في جامعة الدول العربية، ولفيف من كبار الاكاديميين والكتاب والصحفيين.
واكد اثناء اللقاء، ان حكومة السيد عادل عبد المهدي وضعت في اولوياتها تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية،مشيرا الى
واضاف: ان العراق يسعى إلى تطوير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بسبب دوره المهم في التحالف الدولي ضد الارهاب، موضحا: ان العراق يتجه الى تطوير اقتصاده الزراعي، وتنمية القطاع الخاص والصناعي والمصرفي، والسعي للتغلب على مشاكل البطالة، وبناء الثقة والتواصل مع دول الجوار عن طريق إبرام مذكرات التفاهم.
وشدد على ان برنامج رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يعد من البرامج الطموحة.
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