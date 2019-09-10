شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولي الهوية في اتجاه بحر الشرق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:55 صباحًا, 10 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض قالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين يوم الاثنين من إقليم بيونجان الجنوبي صوب الشرق.

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