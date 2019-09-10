اعتقال أرملة داعشي في هامبورج

كارلسروه (ألمانيا) ـ د.ب.أ: ألقت السلطات الألمانية القبض على أرملة مغني الراب الألماني السابق والإرهابي المنتمي لتنظيم داعش، دنيس كوسبرت، بناء على أمر اعتقال من الادعاء العام الاتحادي. وأعلن الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه أمس إنه تم القبض على أميمة أ.، التي تحمل الجنسية الألمانية والتونسية، في مدينة هامبورج، للاشتباه في أنها كانت عضوة في تنظيم داعش في سوريا. وبحسب تقارير إعلامية، قُتل كوسبرت في سوريا خلال غارة جوية في يناير الماضي. ومن المقرر عرض المتهمة اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه. وبحسب البيانات، انضمت أميمة إلى داعش في سوريا في يناير عام 2015 بعدما سافرت إلى هناك مع أطفالها الثلاثة عبر تركيا.

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