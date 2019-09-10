قرقاش من القاهرة: محظوظون بإخواننا في السعودية والبحرين

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/9/10 02:27 ص بتوقيت أبوظبي
الدكتور أنور قرقاش والدكتور إبراهيم العساف والشيخ خالد آل خليفة
أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بأمسية وصفها بالرائعة في العاصمة المصرية القاهرة جمعته مع الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، مؤكدا أنه محظوظ بإخوانه في السعودية والبحرين.
وقال قرقاش، في تغريدة له وصاحبها بصورة لهذه الأمسية: "أمسية رائعة في القاهرة جمعتنا مع الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي والشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين، الود والمحبة الصادقة هي التي تجمع وهي التي تبقى. محظوظون بإخواننا في السعودية والبحرين".
وكان الدكتور قرقاش قد أكد في وقت سابق أن العلاقات بين الإمارات والسعودية راسخة، وأن شق الصف بينهما مستحيل.
كما أكد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، مؤخرا ، أن العلاقات بين السعودية والإمارات متميزة بتطابق الرؤى والتشاور والتنسيق المستمر، وتعد "أنموذجا للشراكة بين الأشقاء".
وقال الجبير في تغريدتين على حسابه الشخصي في تويتر إن "انعقاد أعمال اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في الرياض يعزز مسيرة الشراكة والتنسيق بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات".
كان المجلس تم إنشاؤه ضمن اتفاقية بين الإمارات والسعوديـة في مايو/أيار 2016، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
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