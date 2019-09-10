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الان تتابع ترامب: المحادثات بين واشنطن وطالبان “انتهت” والان مع التفاصيل
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في تصريح له
الخليج 365-متابعات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الاثنين، إن المحادثات مع قادة حركة طالبان الأفغانية انتهت وإنه لا يزال يفكر في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وأضاف للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها لنورث كارولاينا بعد أن ألغى محادثات سرية كانت مقررة في كامب ديفيد بشأن خطة للسلام في مطلع الأسبوع “بالنسبة لي لقد انتهت”.
وفيما يتعلق بسحب بعض من القوات الأمريكية من أفغانستان والبالغ قوامها 14 ألفا قال “نود أن ننسحب لكننا سنخرج في الوقت
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