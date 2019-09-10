محمد العرب يشن هجوماً حاداً على الجزيرة ويتهمها بإعادة تدوير النفايات

شن الإعلامي البحريني، محمد العرب، هجوماً حاداً على قناة الجزيرة ودولة قطر، على خلفية الأنباء التي تتحدث عن إنتاجها فيلماً وثائقياً عن بلده البحرين . وقال العرب وهو المراسل الحربي لقناتي الحدث والعربية في اليمن، في تسجيل فيديو نشره على تويتر، أن قناة الجزيرة وقطر تقوم بإعادة المعلومات والأفلام القديمة مثل إعادة تدوير النفايات .. لافتاً إلى أن تنظيم الحمدين أيضاً يقوم بتدوير عملائه بتغيير شكله والزي الذي يرتديه . وأضاف أنه في العام 2010 مسح بقناة الجزيرة وتنظيم الحمدين "الأرض" على خلفية فيلم وثائقي حول البحرين بعنوان "المؤامرة" .. مؤكداً أن من يهاجم الإعلام القطري هو يسير على حق . ودابت قناة الجزيرة القطرية على إعداد وفبركة أفلام وثائقية تستهدف فيها الدول الرافضة لسياساتها الإرهابية في المنطقة، ومنها مملكة البحرين، التي كانت هدفاً لطاقم الجزيرة في أكثر من مرة .



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