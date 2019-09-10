اندلاع حريق بمخزن لمليشيا الحشد الشعبي بقضاء هيت

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - متابعات
أعلن موقع قناة "السومرية نيوز" عن اندلاع حريق، مساء اليوم الإثنين، في مستودع للأسلحة تابع للحشد الشعبي بقضاء هيت في العراق.
وبحسب مصادر للسومرية، أكد مصدر أمني وقوع الحادث والذي أسفر عن سقوط قذائف على القرى القريبة.
وأضاف المصدر، أن "حريقا اندلع مساء اليوم في مخزن عتاد داخل مقر أسود الصحراء تابع للحشد العشائري، في قضاء هيت بمحافظة الأنبار".
وأوضح المصدر، أن "عددا من القذائف تطايرت على القرى القريبة".
وكشف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني اقتحمت المخزن وسيطرت على النيران"، مشيرا إلى أنها "أبعدت الخطر عن باقي العتاد"، وفقا للسومرية.
يذكر أن عددا من المواقع العسكرية التابعة للحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق إلى اندلاع حرائق أدت إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة، فيما أشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا الحريق ناتج عن قصف بطائرات مجهولة، فيما اتهموا إسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء ذلك، وفقا للسومرية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.