ترامب: الحوار مع قادة طالبان انتهي بالنسبة لي 

Advertisements Advertisements الإثنين 9 سبتمبر 2019 دونالد ترامب Advertisements كتب الخليج 365 - متابعات نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، فى نبأ عاجل لها نقلًا عن تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أن المحادثات مع قادة حركة طالبان الأفغانية انتهت.

وتابع اليوم الأثنين إنه لا يزال يفكر في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وأضاف للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها لنورث كارولاينا بعد أن ألغى محادثات سرية كانت مقررة في كامب ديفيد بشأن خطة للسلام في مطلع الأسبوع "بالنسبة لي لقد انتهت".

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