مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل انتهاكها لاتفاق الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الحديدة واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انتهاكها لاتفاق الحديدة إذ أفشل الجيش اليمني اليوم محاولة يائسة للمليشيا بالتسلل لمواقع الجيش اليمني، في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة. وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت هذا الاعتداء وكبدت ميليشيا الحوثي عددًا من القتلى والجرحى. يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران دأبت وبشكل مستمر على انتهاك اتفاق الحديدة الذي أبرم مؤخرًا في استكهولم برعاية الأمم المتحدة ونص على وقف إطلاق النار في الحديدة من خلال الاستهداف المتكرر لمواقع الجيش اليمني.



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