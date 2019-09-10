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عماد أبو هاشم يعتذر للرئيس السيسي على الهواء

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الموجز 

تقدم القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا ، المستشار عماد أبو هاشم، ؛ بإعتذار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح فيه أنه أساء إليه عندما انضم إلى ما يسمى بـ قضاة من أجل مصر وهروبه إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو.

وأضاف أبو هاشم خلال لقائه مع الإعلامي احمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجماعة الأرهابية تحاول دائما الإساءة إلى الجيش المصري وتشيطن القضاء وكل مؤسسات الدولة المصرية، منوها أنهم يمولون حملات دعائية لعدم إظهار إنجازات الدولة المصرية.

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واختتم أبو هاشم: «اعتذر للرئيس السيسي مرة أخرى لأني كنت أردد ضده شائعات كاذبة».

 

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