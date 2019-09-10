انطلاق مناورات عسكرية في ألبانيا بمشاركة 12 بلدا

أعلنت وزارة الدفاع الألبانية "انطلاق مناورات عسكريّة تستمرّ أسبوعًا على أراضيها، بمشاركة 12 بلدًا".
وأوضحت في بيان، أنّ "المناورة تحمل اسم "Albanian Effort 19" وتجري في منطقة "بيزا" التابعة للعاصمة تيرانا، وتسعى إلى اختبار قدرات الاستجابة للأزمات وتحسين قابلية التشغيل البينية في العمليات المشتركة بين الحلفاء"، معربةً عن "اعتزاز ألبانيا بإجراء المناورات العسكرية مع الدول الحليفة والشريكة لها".
وتشارك في المناورات إلى جانب ألبانيا، كلّ من تركيا، كوسوفو، شمال مقدونيا، الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كرواتيا، الجبل الأسود، بولندا وبلغاريا.
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