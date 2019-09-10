أعلنت نيابة المحكمة الوطنية الإسبانية، رسميًّا "انتهاء منظمة "إيتا" الإنفصاليّة"، بعد إعلان الأخيرة حلّ نفسها في أيار عام 2018.
ووصفت النيابة، في تقرير للمدعية العامة ماريا خوسيه سيغارا، للعام القضائي 2018، بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد في البلاد، منظمة "إيتا" بأنّها "منظمة منتهية".
يُذكر أنّ في 3 أيار 2018، أعلنت منظمة "إيتا" الانفصالية في إسبانيا، المصنّفة على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي، حلّ نفسها. وعندها، أرسلت "إيتا" خطابًا إلى مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في إقليم "باسك"، تعلن فيه حلّ كلّ هياكلها بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إسبانيا أعلنت رسميا انتهاء منظمة "إيتا" الإنفصالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.