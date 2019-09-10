وزير البترول المصري: خطط استيراد الغاز الإسرائيلي تمضي قدما

ذكر وزير البترول المصري طارق الملا أن خطط بدء تصدير ​الغاز​ من ​إسرائيل​ إلى مصر تمضي قدما، لكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات قبل انطلاق الصادرات.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أعلن أنه "تم الاتفاق على كل شيء، البلدان أعطيا مباركتهما بالفعل"، مؤكداً أن "لا مشكلة في ذلك هو اتفاق متعدد الأطراف، اتفاق غاز واتفاق خط أنابيب ولذا العملية طويلة بعض الشيء، ولهذا السبب تستغرق بعض الوقت".

وأشار الملا إلى أن محطة الغاز الطبيعي المسال المصرية في دمياط ستستأنف العمليات كما هو مخطط له قبل نهاية العام.

ولفت إلى أن إنتاج مصر من الغاز سيزيد العام المقبل إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا من سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا في السنة الحالية، مع إعطاء الأولوية لتلبية الطلب المحلي لا الصادرات.