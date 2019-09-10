التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها أنصار الله من صنعاء باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيّار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي اليمني، أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) من ​صنعاء​ باتجاه ​السعودية​".

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