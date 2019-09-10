لافروف والعساف بحثا هاتفيا بآخر أوضاع المنطقة وتحضيرات زيارة بوتين إلى الرياض

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أنّ "وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​ بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، بالعلاقات الثنائية، والزيارة المرتقبة للرئيس ​فلاديمير بوتين​، إلى ​الرياض​ في تشرين الأول المقبل".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "وزيري خارجية البلدين ناقشا أيضًا القضايا الراهنة المتمثّلة في زيادة تعزيز التعاون الروسي السعودي متعدّد الأوجه. كما تبادلا الآراء حول عدد من المواضيع الرئيسية على جدول الأعمال الإقليمي، بما في ذلك الوضع في ​سوريا​ و​اليمن​ ومنطقة ​الخليج​".

وشهدت العلاقات الروسيّة- السعوديّة تطوّرًا ملحوظًا خلال العام الماضي والعام الحالي، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.