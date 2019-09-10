أفادت "وكالة الأنباء السعودية- واس" بأنّ "ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اطمأن في اتصال هاتفي على صحّة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعيًا الله أن يمتّع الأمير بالصحة".
بدورها، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أيضًا أنّ "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أجرى اتصالًا هاتفيًّا للاطمئنان على صحّة أمير الكويت، وتمنّى له موفور الصحة والعافية ومواصلة مسيرة الخير والتقدّم للكويت وشعبها".
وكان قد أعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم أمس الأحد، "تأجيل لقاء أمير الكويت بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأميركية، بسبب نقله إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، لإجراء الفحوصات الطبيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر ملكا السعودية والبحرين اتصلا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.