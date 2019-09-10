ملكا السعودية والبحرين اتصلا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

أفادت "وكالة الأنباء ​السعودية​- واس" بأنّ "ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ اطمأن في اتصال هاتفي على صحّة أمير ​الكويت​ الشيخ ​صباح الأحمد الجابر الصباح​، داعيًا الله أن يمتّع الأمير بالصحة".

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء ​البحرين​ية أيضًا أنّ "ملك البحرين ​حمد بن عيسى آل خليفة​، أجرى اتصالًا هاتفيًّا للاطمئنان على صحّة أمير الكويت، وتمنّى له موفور الصحة والعافية ومواصلة مسيرة الخير والتقدّم للكويت وشعبها".

وكان قد أعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم أمس الأحد، "تأجيل لقاء أمير الكويت بالرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​، بسبب نقله إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، لإجراء الفحوصات الطبيّة".