بوغدانوف: التقارير عن أن سوريا مدينة لروسيا بـ3 مليارات دولار هراء في هراء

نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​، صحة التقارير الإعلامية الّتي تتحدّث عن أنّ ​سوريا​ مدينة ل​روسيا​ بـ3 مليارات دولار.

وشدّد في تصريح صحافي، على أنّه "كلام فارغ وهراء في هراء". ولفت إلى أنّ "دمشق مَدينة ل​موسكو​، لكنّ المبلغ المذكور لا علاقة له بحجم الدين الحقيقي".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، نشرت صحيفة "Times" البريطانية خبرًا مفاده أنّ الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، يطلب من نظيره السوري ​بشار الأسد​، دفع مبلغ قدره 3 مليارات دولار لتسديد دين ما.