بوغدانوف: التقارير عن أن سوريا مدينة لروسيا بـ3 مليارات دولار هراء في هراء

نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، صحة التقارير الإعلامية الّتي تتحدّث عن أنّ سوريا مدينة لروسيا بـ3 مليارات دولار.
وشدّد في تصريح صحافي، على أنّه "كلام فارغ وهراء في هراء". ولفت إلى أنّ "دمشق مَدينة لموسكو، لكنّ المبلغ المذكور لا علاقة له بحجم الدين الحقيقي".
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، نشرت صحيفة "Times" البريطانية خبرًا مفاده أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يطلب من نظيره السوري بشار الأسد، دفع مبلغ قدره 3 مليارات دولار لتسديد دين ما.
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