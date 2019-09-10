الراي: حزب الله لن يتوانى في المستقبل عن إسقاط مُسيرات اسرائيلية

رأت مصادر معنية، عبر صحيفة "الراي" الكويتية، أن "​حزب الله​" بإسقاطه المُسيَّرة يكون "أغلق الحساب" مع تل ابيب المتصل بالردّ على الضربة المزدوجة في الضاحية الجنوبية وعقربا السورية (ليل 24 - 25 اب)، معربة عن اعتقادها بأن الحزب لن يتوانى في المستقبل عن إسقاط مُسيَّراتٍ ​اسرائيل​ية وعلى نحو متقطّع في إطار "تبادُل الرسائل" مع تل ابيب.

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