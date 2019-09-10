ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل مستودع لتخزين الألبسة الجاهزة في ​بشامون​ - ​عاليه​". وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ​المريجة​ - ضاحية ​بيروت​ الجنوبية".

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كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق داخل مستودع ألبسة في بشامون وآخر شب بأعشاب يابسة في المريجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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