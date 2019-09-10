حريق بمخزن عتاد للحشد الشعبي غربي العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان حريقا اندلع في مخزن عتاد للحشد الشعبي العراقي بقضاء هيت في محافظة الأنباء غربي العراق.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع مساء اليوم في مخزن عتاد داخل مقر اسود الصحراء تابع للحشد في قضاء هيت بمحافظة الانبار"، مبينا ان "عددا من القذائف تطايرت على القرى القريبة".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني اقتحمت المخزن وسيطرت على النيران"، مشيرا الى انها "ابعدت الخطر عن باقي العتاد".

يذكر ان عددا من المواقع العسكرية التابعة للحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق الى اندلاع حرائق ادت الى الحاق اضرار مادية كبيرة، فيما اشار مسؤولون حكوميون ان هذه الحرائق ناتجة عن قصف بطائرات مجهولة، فيما اتهموا اسرائيل وامريكا بالوقوف وراء ذلك.