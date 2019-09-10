محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
كشفت الشرطة الهولندية تفاصيل حادث إطلاق النار في مدينة دوردريخت، حيث أشارت إلى أن الضحايا هما طفلين في الثامنة والثانية عشر ووالدهما، فيما الأم في حالة حرجة.
أما الضحية الرابعة فكانت الجاني، وهو الأب الذي يعمل ضابط شرطة ويبلغ من العمر 35 عامًا وأطلق النار على طفليه وزوجته ثم انتحر، بحسب تصريحات متحدثة الشرطة الهولندية ميريام سلوت التي نقلتها وسائل إعلام محلية.
"الدراما الأسرية" هكذا وصف موقع "zhzactueel" الهولندي المأساة، والذي ذكر أن الأم المصابة في حالة حرجة بالمستشفى وتبلغ من العمر 28 عامًا.
عمل الزوج المنتحر في وحدة شرطة مدينة روتردام، ولا تزال الشرطة في مرحلة التحقيقات المكثقة لكشف تفاصيل ودوافع الجريمة الأسرية.
وعلمت الشرطة بمجرد إبلاغ السكان عن سماع إطلاق نار من داخل المنزل في حوالي السادسة والنصف بالتوقيت المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطي أطلق النار على طفليه وزوجته ثم انتحر.. تفاصيل حادث هولندا المأساوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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