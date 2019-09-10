محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
شهدت منطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، اليوم الاثنين، وقع هبوطا أرضيا مفاجئا في شارع الذهبي، بسبب حدوث كسر في ماسورة مياه، ما أدى إلى ميل عقار مكون من 8 طوابق.
وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد حدوث هبوط أرضي أمام العقار رقم 45 بشارع الذهبي بمنطقة العطارين بحي وسط، ما تسبب في ميل أحد العقارات والمكون من 8 طوابق.
انتقل مسئولو الحي رفقة قوة من قسم شرطة العطارين وممثلي شركات "الغاز، الصرف الصحي، مياه الشرب" إلى موقع البلاغ، وتبين حدوث هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة مياه.
من جانبه، قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه تم قطع المياه عن العقار وإصلاح الكسر، وجاري إصلاح الهبوط وعرض العقار المائل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدي الخطورة الحادث.
وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه تقرر إخلاء العقار المتضرر من السكان دون المنقولات حفاظا على حياتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط أرضي يتسبب في ميل عقار من 8 طوابق بالإسكندرية والحي يخلي السكان -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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