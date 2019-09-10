اليوم.. انطلاق فعاليات "ملتقى الصحة العالمى" فى الرياض

تنطلق اليوم فعاليات "ملتقى الصحة العالمى 2019" فى نسخته الثانية، بمشاركة 180 شركة سعودية وإقليمية ودولية بهدف عرض أحدث التطورات فى الخدمات الصحية وتقنيات الأجهزة الطبية لأكثر من 10 آلاف مشارك من المهتمين بقطاع الرعاية الصحية، وذلكبمركز الرياض الدولى للمؤتمرات والمعارض.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، يهدف الملتقى على مدى ثلاثة أيام، إلى تحديد الفرص الهائلة المتاحة لتطور الرعاية الصحية بالسعودية، ورفع مستوى جودتها، تماشيا مع برنامجالتخصيص الذى تقوده وزارة الصحة، كما يقدم الملتقى أيضاً 30 ساعة تدريبية مجانية من خلال 9 مؤتمرات معتمدة.
ويعـد الملتقى المنصة الصحية الرائدة، حيث يحتضن العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، التى سيتم من خلالها مناقشة المجالات الصحية المستهدفة ضمن استراتيجية تطوير قطاع الرعاية الصحية التى اعتمدتها وزارة الصحة.
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