نجلة ترامب تواجه وابلا من السخرية بسبب خطأ لوالدها

واجهت ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وابلا من السخرية بعد أن أعلنت نيتها زيارة ولاية ألاباما، التي حذر والدها سكانها في وقت سابق من خطر غير حقيقي.

ونشرت إيفانكا، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم ، إنها تتطلع إلى زيارة ألاباما، حيث من المتوقع أن تلقي في مجمع تكنولوجيا الروبوتات بمدينة ديكيتر كلمة حول

تقدم القوة العاملة في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن حذر الرئيس الأمريكي مرارًا في غضون الأسبوع الماضي سكان ألاباما من وجود خطر كبير لتعرض الولاية لإعصار "دوريان"، في مخالفة للمعطيات الرسمية.

وقال ترامب في حينه إنه "يبدو أن الإعصار سيضرب ألاباما بشكل أقوى مما كان

يتوقع"، وأصر سيد البيت الأبيض على ذلك لاحقا عدة مرات، على الرغم من أن هذا التصريح لم يتطابق مع الحقيقة، حسب ما أكدته مصلحة الطقس الوطنية في مدينة برنمجهام بالولاية.

وأثارت الزيارة المرتقبة لإيفانكا إلى هذه الولاية موجة من السخرية بين مغردين في "تويتر" سألوها ممازحين ما إذا كانت تريد أن تزور ألاباما من أجل "تقدير الأضرار جراء الإعصار"، فيما قال بعض آخر إن الولايات "لن تتحمل كارثتين طبيعيتين خلال أسبوع".