استمرار الحوار بين الشرعية والانتقالي والتحالف يدك مواقع للانقلابيين

فيما أكدت مصادر مطلعة لـ"دوت الخليج" أن الحوار الذي دعت إليه السعودية والإمارات بين الحكومة الشرعية والأطراف المتنازعة معها جنوب اليمن، قد بدأ في جدة أمس، أملا في الوصول إلى نقطة اتفاق ينطلق فيها كل طرف لإيقاف أي أنشطة عسكرية ومعالجة آثار الأزمة، دكت طائرات التحالف، أمس، مواقع مهمة في عدد من المحافظات اليمنية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وألحقت بها عددا من الخسائر.

ويهدف الحوار إلى ضرورة تكاتف اليمنيين لدحر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية في اليمن، إضافة إلى عدم إعطاء أي فرصة لظهور أي مشاريع تخريبية جديدة في اليمن. ومع استجابة الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة إلى الحوار في جدة، تبدو الأمور أكثر إيجابية في تحرك الطرفين نحو إزالة كل السلبيات التي رافقت أحداث عدن وأبين وشبوة.

تدمير مواقع ومخازن للحوثيين

فيما دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، كشفت مصادر أن مقاتلات التحالف دمرت أيضا مخزن أسلحة لجماعة الحوثي في المعقل الرئيسي للجماعة بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

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ووفقا للمصادر فإن المقاتلات دمرت من خلال ثلاث غارات جوية مخزنا للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة للميليشيا الحوثية في منطقة "بني معين" بمديرية رازح في محافظة صعدة. كما دمرت المقاتلات في غارات أخرى أسلحة لميليشيا الحوثي كانت تتمركز في جبل الأذناب الاستراتيجي بالمديرية ذاتها. وأكدت المصادر أن تلك الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

استمرار المعارك في الضالع

على الصعيد الميداني، أكدت مصادر يمنية في محافظة الضالع أن المحافظة يسودها الهدوء الآن بعد معارك شهدتها خلال الأيام الثلاثة الماضية بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من جهة والحوثيين من جهة أخرى، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثي منيت بخسائر كبرى جراء المعارك. وتركزت غالبية المعارك في جبهات بلدتي الشريفة والريبي بمديرية حجر غربي المحافظة، وتكبدت عناصر الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى.