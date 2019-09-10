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التعاون الإسلامي تقدم مساعدات لمتضرري أمطار السودان

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سيرت منظمة التعاون الإسلامي مساعدات عاجلة في القطاع الصحي للمتضررين من كارثة السيول والأمطار في ولايات السودان المختلفة، ووصل أمس إلى الخرطوم وفد من منظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي لتقديم هذه المساعدات.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بمسؤولي وزارة الصحة السودانية ومفوضية العون الإنساني، وسيقوم بجولة تفقدية لتقييم الضرر الذي وقع على المؤسسات التعليمية والصحية في ولاية الخرطوم، وذلك بهدف مساهمة المنظمة في جهود إعادة الإعمار والبناء للمدارس والمستشفيات المتأثرة من هذه الكارثة.

وناشد أمين عام المنظمة العثيمين الدول الأعضاء في المنظمة بتقديم المساعدات الإنسانية للسودان، وذلك في إطار تقديم الدعم الاقتصادي له بغية تحسين الأوضاع الراهنة.

وأشاد العثيمين بالدول الأعضاء التي قدّمت مساعدتها في هذا الصدد في مقدمتها دولة المقر المملكة.


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