الملكة تعطل مشروع جونسون بإخراج بريطانيا دون اتفاق

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فيما يمكن اعتباره تغيراً مفاجئاً في وجهة نظره، إنه يفضل بشكل كبير إبرام اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن تحقيق ذلك ممكن ضمن مهلة الثامن عشر من أكتوبر المقبل.
وأشار جونسون أمس، إلى أنه بإمكان بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، لكن ذلك سيشكل فشلا للكفاءة السياسية.
وقال جونسون إنه يفضل الخروج غير الفوضوي وإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الأعمال التجارية والمزارعين، والملايين من الناس العاديين. وأكد جونسون على سعيه لحل مشكلة الحدود الأيرلندية، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة في الوقت الحالي.
وسيتم تعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر قبل أسبوعين من الموعد المعلن لـ»بريكست»، سواء صوت النواب مع أو ضد انتخابات مبكرة، بحسب متحدث باسم رئاسة الحكومة.
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