مقتل 18 عنصرا موالين لطهران شرق سورية

أدت ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في شرقي سورية إلى مقتل 18 مقاتلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن من تحديد الجهة التي نفذت الغارات. وقال المرصد في بيان، إن "عدة ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال، ليل الأحد، وأسفرت عن مقتل 18 مقاتلا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم". كما لم يتمكن المرصد من تحديد الجهة التي نفذت الضربات.

وجاءت الضربة في محافظة دير الزور التي تشهد عمليات معقدة، حيث تتواجد مجموعات مقاتلة متعددة.

وفي يونيو 2018 أدت ضربات على أقصى شرق سورية قرب الحدود العراقية إلى سقوط 55 مقاتلا من القوات الموالية للنظام بشكل خاص من السوريين والعراقيين، بحسب المرصد.

وألقى مسؤول أميركي في واشنطن طلب عدم الكشف بالمسؤولية في شن الهجمات على إسرائيل لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق. وتشارك إيران عسكريا في الحرب في سورية دعما لقوات الرئيس بشار الأسد.

ونفذت إسرائيل هجمات عديدة في سورية ضد مواقع للقوات الإيرانية أو حزب الله اللبناني المدعوم من طهران ونظام الأسد. وتقوم قوات النظام في محافظة دير الزور بعمليات بدعم من مجموعات أجنبية، تضم خصوصا مقاتلين عراقيين وإيرانيين. وتنتشر في هذه المحافظة أيضا "قوات سوريا الديموقراطية" وهو تحالف يضم مقاتلين أكرادا وعربا، بدعم جوي من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.