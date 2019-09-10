آل الشيخ يعقد جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان السريلانكي

دان رئيس البرلمان في سريلانكا كارو جايا سووريا الاعتداءات الآثمة التي تستهدف الأعيان المدنية في السعودية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدا حق المملكة في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أرضها ومواطنيها والمقيمين فيها.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة عقدها أمس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع سووريا في العاصمة كولومبو.

ونوه سووريا بجهود المملكة في خدمة حجاج سريلانكا وحرصها الدائم على راحتهم وسلامتهم، كما قدم شكره للمملكة على وقفتها مع بلاده ومع ذوي ضحايا التفجيرات الإرهابية التي طالت سريلانكا مؤخرا وراح ضحيتها عدد من الأبرياء، متطلعاً أن تسهم زيارة رئيس مجلس الشورى إلى سريلانكا في تكثيف الزيارات المتبادلة بين البرلمان السريلانكي ومجلس الشورى، وأن يعززا العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية والبرلمانية بين البلدين.

حرص

بدوره، أشار آل الشيخ إلى حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع سريلانكا ودفعها إلى مجالات أرحب، مبديا استنكاره وإدانته للحوادث الإرهابية التي طالت سريلانكا وتسببت في مقتل الأبرياء، موضحاً أن المملكة كانت من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب وسعت إلى مكافحته والقضاء عليه سواء في داخلها أو من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.