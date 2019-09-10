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مركز الملك سلمان يجري 15 عملية جراحية في جزر القمر

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أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة الأطفال والجراحات العامة في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في موروني عاصمة جزر القمر، عمليات جراحية متنوعة.

وتم الكشف أول من أمس على 60 مريضاً وإجراء 15 عملية، 6 منها للأطفال و9 للكبار، تنوعت ما بين الفتق الإربي والفتق السري، وعملية القيلة المائية، والخصية المهاجرة، والكيس المائي، وعملية استئصال الزائدة الدودية، واستئصال ورم في الخصية لطفل في عمر 14 عاما.

وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في عددٍ من البلدان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

تدخلات طبية

- 60 مريضا تم الكشف عليهم

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- 15 عملية جراحية

- 6 عمليات للأطفال

- 9 عمليات للكبار


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