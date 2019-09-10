كوريا الشمالية مستعدة للتباحث بشأن سلاحها النووي مع الولايات المتحدة

أعربت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، الاثنين، عن استعداد بيونج يانج لإجراء محادثات جديدة بشأن برنامج أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن تشوي قولها "نحن مستعدون للجلوس مع الولايات المتحدة لإجراء مناقشة شاملة بشأن القضايا التي تناولناها حتى الآن، في موعد ومكان يتم الاتفاق عليهما في أواخر سبتمبر ".

كان الجانبان قد بحثا من قبل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

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وقالت تشوي إن حكومتها تتوقع مقترحات جديدة من واشنطن، يتعين أن ترضى عنها بيونج يانج لكي تبدأ المحادثات.

وأضافت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي أنه إذا "أضاعت الولايات المتحدة الوقت عبثاً بالسيناريو المبتذل"، فقد تكون هذه هي نهاية العلاقات الثنائية.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون في يونيو في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف المفاوضات، وهو ما لم يتم حتى الآن.