كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: محادثات السلام الأفغانية مع "طالبان" انتهت بالنسبة لي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الأثنين، إن المحادثات مع قادة حركة طالبان الأفغانية "انتهت بالنسبة لي"، وتابع إنه لا يزال يفكر في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها لنورث كارولاينا بعد أن ألغى محادثات سرية كانت مقررة في كامب ديفيد بشأن خطة للسلام في مطلع الأسبوع "بالنسبة لي لقد انتهت".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس إن واشنطن لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية، مؤكدا أنها لن تمضي قدمًا حتى ترى دليلًا على التزام طالبان بالاتفاق.

وأوضح بومبيو في تسجيل لبرنامج "حالة الاتحاد" على قناة "سي ان ان"، "إذا لم تتصرف طالبان، وإذا لم تنفذ... فإن رئيس الولايات المتحدة لن يخفف الضغط".

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وسرد بومبيو في حواره لجيك تابر، عددًا من البنود وافقت عليها طالبان، من حيث المبدأ، بما في ذلك الجلوس مع القادة الأفغان، وتقليل العنف، والانفصال عن تنظيم القاعدة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه "إذا لم تتمكن طالبان من الوفاء بهذه الشروط، فلن ندخل في أي اتفاق".

وأشار وزير الخارجية بومبيو، إلى أن الاجتماع الذي تم إلغائه يوم الأحد في كامب ديفيد كان قيد الإعداد لفترة كبيرة.

وأضاف بومبيو "كان الأمر كذلك عندما حاولت طالبان الحصول على ميزة تفاوضية من خلال شن هجمات إرهابية داخل البلاد، اتخذ الرئيس ترامب القرار الصائب" بالانسحاب. "ليس من المنطقي أن تكافأ طالبان على هذا النوع من السلوك السيئ".

وأشار بومبيو إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعمل على التواصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها كانت على ما يبدو قريبة من واحدة قبل تفجير الخميس في كابول والذي تبنته طالبان.